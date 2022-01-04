На место происшествия вызвали полицию.

Посетитель одного из ночных заведений Мариуполя неадекватно отреагировал на украинский язык работницы, устроив в помещении скандал.

Ролик инцидента появился в одном из местных Telegram-каналов.

На видео попала лишь часть конфликта между мужчиной и работниками заведения. Как утверждают очевидцы происшествия, мужчине не понравился украинский язык персонала бара, и он решил по этому поводу высказаться.

Вскоре претензии бармену переросли в обвинения с нецензурной бранью и угрозами. Одна из женщин пыталась успокоить посетителя и уговаривала его покинуть здание, однако тот настаивал на собственной правоте.

"Смотри, сюда, бл***, еб***! Кто ты такая, что ты смотрела?! Что вы мне пиз***?! Я на заведение напишу (неразборчиво)", - сказал он.

Предположительно, дебошир был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На съемку на телефон другими клиентами бара он отреагировал неприличным жестом, показав на камеру средний палец.

На место происшествия вызвали полицию.

Пользователи соцсетей нашли профиль мужчины в Facebook, в котором тот постил хвалебные новости о Путине. После огласки конфликта свою страницу он удалил.

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