По словам женщины, нашедшей животное, полиция отказалась принимать заявление и даже не приехала на вызов.

Житель Мариуполя Донецкой области жестоко поиздевался на котом: сначала избил, а потом заживо закопал в землю.

Эту историю рассказала пользовательница Facebook, подписанная как Любовь Фельцман.

"Приезжаю на дачу, иду к соседям поздороваться, смотрю - лапы кота из-под земли торчат. Я к коту, а он холодный, поздно. Пошла по соседям, оказалось сосед ... вчера вечером убивал кота на даче, не добил и живого закопал в землю", - написала женщина, опубликовав фото мертвого животного.

По ее словам, от самого соседа она не услышала никаких вразумительных объяснений - только ругань.

Читайте такжеРада приняла новые правила содержания животных: чего ждать владельцам домашних любимцев"Оказалось, это не первая жертва живодера. У него кошки, они не стерильны, он ждет котят от кошек, потом они подрастут, и он их убивает. Это рассказали соседи, которые приехали на дачу, и сколько было таких живых закопанных котов, никто не знает", - добавила Любовь.

В комментариях ей посоветовали написать заявление в полицию по факту издевательства над животным. Однако, по словам женщины, там заявление не приняли.

"В полиции заявление не приняли. Они вообще не приехали", - утверждает пользовательница.

"Сказали, ожидайте", - добавила она, отвечая на вопрос, чем полиция аргументировала свое бездействие.

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Автор: Катерина Комолова