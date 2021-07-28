За похищение и убийство человека злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

В России мужчина жестоко убил своего друга за долг в 500 рублей (примерно 7 долларов). Житель Свердловской области вместе с сообщником похитили должника и заставили его рыть себе яму. После этого человека закопали живьем.

Об этом сообщает российское издание "Лента.ру".

Так, в ночь на 3 июля 2016 года россиянин 1994 года рождения совместно с другим мужчиной, находясь в городе Карпинске, похитил своего друга, чтобы заставить его вернуть долг.

Злоумышленники вывезли мужчину в лес, там они начали угрожать ему убийством. Россиянина избивали и заставили копать себе яму. По данным следствия, когда потерпевший оказался на дне ямы, мужчины засыпали его землей.

Читайте такжеБили палкой для хоругви: в России пьяные участники крестного хода напали на полицейскогоПотерпевший был заживо похоронен, в результате чего он скончался. Отмечается, что второго соучастника преступления привлечь к ответственности уже невозможно - он умер.

Следственный комитет в Свердловской области уже предъявил россиянину обвинение в том, что тот заживо закопал своего знакомого за долг в 500 рублей. За похищение и убийство человека злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россиянин застрелился в тире на глазах у инструктора по стрельбе. 59-летний житель Новосибирска совершил самоубийство в стрелковом клубе.

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Автор: Полина Кузенко