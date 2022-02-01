В последнее время Николай Головань тяжело болел.

Известный украинский скульптор Николай Головань в Луцке. Он в последнее время сильно болел.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Скульптор в свое время создал туристическую изюминку Луцка – Дом с химерами. Сам художник называл его "семейный дом вернисаж".

Внутри и снаружи собрано более полутысячи скульптур, ни одна из которых не повторяется. Создавал их мастер на протяжении сорока лет. Также работы Голованя украшают центральный парк города.

В последние несколько месяцев скульптор сильно болел. У него были проблемы с сердцем.

Власти города планируют назвать одну из улиц в честь скульптора.

Как ранее сообщал УНИАН, умер Тарас Мельник - "отец" фестиваля "Червона рута". Музыкант ушел из жизни в День Соборности Украины, 22 января. Дочь рассказала, что жизнь Мельника забрал коронавирус. Пианисту и соучредителю фестиваля "Червона рута" было 68 лет.

"Папа был представителем очень сильного поколения – они тогда стояли и выстояли!.. Папа был верным сыном Украины и всю свою сознательную жизнь он прожил ради нее!", - добавила дочь и показала фото из архивов, на котором Мельник был еще молодым.

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