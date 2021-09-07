На Сумщине мальчик пытался пролезть через забор и застрял. Судя по всему, ребенок не учел, что подрос за лето. Школьник уже не смог освободиться самостоятельно, ему на помощь пришли спасатели.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Сумской области.
6 сентября в городе Лебедин мальчик застрял в металлическом заборе на спортивной площадке, которая расположена на улице Героев Майдана. Спасатели получили сообщение об инциденте в 15:46, они сразу же выехали вызволять ребенка.
Читайте такжеЯпонец годами воровал женское нижнее белье из прачечных (фото)"На место вызова прибыло отделение дежурного караула 5-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью механизированного инструмента осторожно разрезали металлические элементы ограждения и высвободили мальчика. Медицинская помощь ребенку не понадобилась",-добавила пресс-служба.
Спасение ребенка сняли на видео. Мальчик лежал лицом вниз, спасатели уберегали его от травм и держали ему голову. К освобождению ребенка привлекли 4 человека личного состава и специальную технику Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее УНИАН уже сообщал, что мужчина умудрился проглотить телефон, его пришлось доставать врачам.
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