Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова с момента задержания и до позднего вечера удерживали в неизвестном ему помещении - в наручниках и с мешком на голове.
Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook со ссылкой на адвоката Джелялова.
"По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и увезен в неизвестном направлении ФСБ-шниками первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов с момента задержания и до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении - в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением", - написал Чубаров.
Репрессии российских оккупантов в Крыму
3-4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ задержали пятерых крымских татар.
Читайте такжеПАСЕ осудила Россию за преследование крымских татар и нарушения прав человека в Крыму
По данным правозащитников, их задержали якобы в связи со взрывом газопровода в селе Перевальное Симферопольского района.
По фактам обысков и задержаний крымских татар прокуратура АР Крым и г. Севастополя открыла производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался в защиту незаконно задержанных крымских татар.
4 сентября Крымская правозащитная группа обнародовала срочное заявление о похищении пятерых крымских татар. В нем содержатся требование к России как государству-оккупанту немедленно освободить незаконно задержанных и просьба к иностранным государствам и международным организациям выразить решительный протест против действий РФ и ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к проведению обысков, задержаний и похищений жителей Крыма.