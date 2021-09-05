Задержанному ФСБ-шниками в Крыму заместителю председателя Меджлиса предъявлено подозрение в диверсии: ему грозит до 15 лет заключения.

Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова с момента задержания и до позднего вечера удерживали в неизвестном ему помещении - в наручниках и с мешком на голове.

Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook со ссылкой на адвоката Джелялова.

"По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и увезен в неизвестном направлении ФСБ-шниками первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов с момента задержания и до позднего вечера содержался в неизвестном ему помещении - в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением", - написал Чубаров.

Репрессии российских оккупантов в Крыму

3-4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ задержали пятерых крымских татар.

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По данным правозащитников, их задержали якобы в связи со взрывом газопровода в селе Перевальное Симферопольского района.

По фактам обысков и задержаний крымских татар прокуратура АР Крым и г. Севастополя открыла производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в защиту незаконно задержанных крымских татар.

4 сентября Крымская правозащитная группа обнародовала срочное заявление о похищении пятерых крымских татар. В нем содержатся требование к России как государству-оккупанту немедленно освободить незаконно задержанных и просьба к иностранным государствам и международным организациям выразить решительный протест против действий РФ и ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к проведению обысков, задержаний и похищений жителей Крыма.

Автор: Тамара Отовская