В полиции факт изнасилования подтверждают.

В Кривом Роге учитель якобы изнасиловал школьницу во время выпускного вечера. Местные правоохранители, реагируя на это, посоветовали ей "сыграть свадьбу", утверждает журналистка Елена Вишницкая.

Об этом она написала в Facebook.

"Казалось бы, я так много знаю о боли, жестокости и несправедливости, что оно бы должно было уже быть броней. Но вот полночь, субботний летний вечер. Друг просит перезвонить - говорит, что вчера его сестру изнасиловал на школьном выпускном ее учитель. Заявление не подали. И я понимаю, почему не подали. И страшно от того, что я подсознательно согласна с этим решением", - пишет журналистка.

Впоследствии она рассказала, что пострадавшая девушка подала заявление в полицию и прошла процедуры для фиксации преступления. Те, заявляет журналистка, предложили девочке "сыграть свадьбу".

Преступление прокомментировали в пресс-службе управления Нацполиции Днепропетровской области. В комментарии ТСН.uа там подтвердили факт изнасилования школьницы, но деталей не сообщили.

"Открыто уголовное производство, проводим расследование", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

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Автор: Юрий Годован