Шесть дней назад подросток опубликовала в Instagram пост со словами "Сейчас или никогда".

В Кривом Роге Днепропетровской области из окна 12-го этажа выпала 13-летняя девочка.

Читайте такжеВ Одессе 3-летний мальчик выпал из окна 9-го этажа и погибКак пишет dnpr.com.ua, инцидент произошел около 17:30в Покровском районе Кривого Рога на улице Николая Свитальского. Подросток не выжила. О случившемся полиции сообщил очевидец.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства случившегося.

Известно, что девочка была дома с младшим братом. Шесть дней назад она опубликовала у себя в Instagram пост со словами «Сейчас или никогда».

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Автор: Катерина Шварц