Конфликт сняли на видео его друзья.

В Бориспольском районе Киевской области молодой человек устроил разборки с медиками, которые оказывали помощь человеку.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киев Оперативный.

Инцидент произошел в поселке городского типа Иванков.

"Еще один высокоинтеллектуальный парень докопался к врачам скорой, когда те оказывали медицинскую помощь пострадавшему и сказали ему закрыть дверцу", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ квартире на Подоле нашли расчлененное тело женщиныНа ролике видно, как молодой человек мешает медикам закрыть дверь автомобиля.

Возникает словесная перепалка, после которой парень резко ее закрывает.

Но тут же возвращается, опять открывает ее и начинает спорить с работницей скорой, предлагая ей "выйти".

Оператор и его друзья в этот момент смеются над этой ситуацией.

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Автор: Людмила Жерновская