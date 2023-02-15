Скандальный инцидент "взорвал" сеть.

В Полтаве подростки "отрывались" в клубе под треки российской певицы Инстасамки, которая отдала свой гонорар за одну из песен на поддержку оккупантов. Мало того, они слушали и другие русские песни, а впоследствии заявили, что "устали от войны".

Вечеринка проходила в полтавском клубе Muza-Bar. Подростки снимали все на видео и выкладывали в соцсети, впоследствии их в Facebook показал журналист Константин Андриюк.

"Пример информационной войны против Украины и важность воспитания следующих поколений. 354 день полномасштабного вторжения оккупанта на нашу землю! Молодежь Полтавы в местном заведении отрывается под Инстасамку, Басту, Моргенштерна и другую запоребриковую рыгачку", - написал он.

Видео дня

Однако на этом скандал не закончился, а только начался. Как сообщил журналист, в комментарии, где обсуждали инцидент, "набежали" подростки, которые были в том клубе. Они начали оправдываться и заявили, что им "надоела война".

Также в сети появилось еще одно видео. На нем, как утверждается, подростки поют гимн Украины перед тем, как пойти в клуб. После гимна они танцевали под русские песни и ничего странного в этом не заметили.

Впоследствии на инцдент отреагировала администрация клуба, где подростки "отрывались" под Инстасамку. Оказалось, что клуб сдавали в аренду, мероприятие устраивала организация, которая занимается именно подростковыми вечеринками.

"Во-первых, просим прощения, что вообще ситуация с русской музыкой на мероприятии была допущена. Подчеркиваем, что наше заведение только предоставляло аренду организаторам ивента. То есть, мы не устраивали мероприятие, не продавали билеты и не решали, какие треки будут звучать со сцены. Наш ресторан с начала войны присоединяется только к тем мерам, средства с которых идут на помощь ВСУ. Организатором были нарушены договоренности. Руководство прибыло на место проведения мероприятия и прекратило его досрочно. Важно: мы не поддерживаем музыкальный выбор и поведение участников ивента, который состоялся! Поэтому он был прекращен досрочно", - говорится на странице клуба в Facebook.

Издание "Полтава" также сообщило, что когда администрация клуба узнала о том, что там звучит русская музыка, она сразу прекратила мероприятие. Однако подростки, которым нравилось танцевать под треки артистов из страны-агрессора, возмутились и даже начали крушить мебель.

Напомним, ранее стало известно, что Инстасамка передала армии РФ почти миллион, который заработала песней, "рвущей" топы прослушиваний в Украине.

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