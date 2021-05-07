Женщина находилась в комнате для задержанных сама. Утром ее обнаружили мертвой.

В киевском отделении полиции умерла женщина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел сегодня ночью в Святошинском управлении полиции, куда оперативники доставили правонарушительницу, задержанную за кражу из магазина. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

«С женщиной, которая не имела постоянного места жительства в столице и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, провели все необходимые процессуальные действия и оказали правовую помощь», - говорится в сообщении.

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Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в комнате для задержанных. Жалоб на здоровье от задержанной не поступало.

Сейчас на месте происшествия работают врачи, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт, а правоохранители прорабатывают записи с камер наблюдения и устанавливают обстоятельства ее смерти.

Все материалы проверки будут переданы в Государственное бюро расследований.

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Автор: Денис Прядко