Это произошло из-за конфликта на кассе.

На столичной Оболони правоохранители задержали молодого человека, который ножом в живот ударил мужчину в супермаркете.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении сказано, что на спецлинию 102 столичной полиции поступило сообщение о том, что в магазине на проспекте Маршала Рокоссовского неизвестный ранил ножом посетителя.

Отмечается, что следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции предварительно выяснила, что из-за конфликта на кассе супермаркета один из посетителей ударил другого раскладным ножом в живот.

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На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя посетителями, которые стояли в очереди к кассе, возник конфликт. Во время ссоры один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в живот. Свидетели инцидента вызвали скорую медицинскую помощь.

При этом отмечается, что пострадавшего медики безотлагательно госпитализировали в больницу. В полиции сообщают, что правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины - "им оказался 23-летний житель Киева, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей".

Следователи в соответствии с процессуальнім руководством Оболонской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Автор: Надя Пришляк