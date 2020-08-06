В Киеве женщина расчленила тело мужчины, останки пыталась сжечь в лесу (фото, видео)

Задержанной женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве полицейские задержали женщину, пытавшуюся на Троещине сжечь конечности расчлененного тела мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Вчера во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом — женщину, готовившую к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела", - говорится в сообщении.

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Пострадавший оказался жителем Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире полицейские нашли другие части его тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы.

Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, последние несколько лет жила в столице.

Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых - по корыстным побуждениям, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший сам проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в центре Запорожья во дворе дома обнаружили обгоревшее тело молодой женщины. Ей примерно 30-35 лет. Тело отправлено на экспертизу, после которой станет известно, это был суицид или ее кто-то поджег.

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