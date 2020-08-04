В центре Запорожья во дворе дома нашли обгоревшее тело женщины

По предварительным данным, женщина совершила суицид.

В центре Запорожья во дворе дома обнаружили обгоревшее тело молодой женщины.

Читайте такжеНа Львовском химзаводе произошел взрыв (видео)

По информации корреспондента УНИАН, его выявили во дворе дома по улице Заводской, рядом с которым находится цирк, греко-католический храм и парк Яланского.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах региона, тело женщины обнаружил местный житель, который сегодня около 04:00 шел на работу.

По предварительным данным, женщина совершила суицид – облилась воспламеняющейся жидкостью и подожгла себя.

По данным источников в правоохранительных органах области, личность погибшей пока не установлена. Женщине приблизительно 30-35 лет. В данный момент тело отправлено на экспертизу, после которой станет известно, совершила девушка суицид или ее кто-то поджег.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram