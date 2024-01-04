Отмечается, что последней жертвой злоумышленника стала женщина в Голосеевском районе столицы.

Сотрудники Национальной полиции задержали в Киеве серийного маньяка. Злоумышленника искали по всей стране с прошлого года.

Об этом сообщает телеграм-канал "Киев-Оперативный". Официальной информации от правоохранителей относительно задержания маньяка пока нет.

Отмечается, что последней жертвой злоумышленника стала женщина в Голосеевском районе столицы. Она не выжила.

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"Похожий случай был в прошлом году в Оболонском районе и еще более 10 случаев различных преступлений (в основном имущественных) по всей Украине. Все детали, видимо, впоследствии расскажет полиция Киева", – говорится в сообщении.

Также администраторы канала добавили фото задержанного мужчины:

Другие инциденты в Киеве и области

В Обухове Киевской области 15-летний парень во время конфликта взорвал гранату в подъезде дома. В результате взрыва пострадал сам подрывник и 16-летний участник ссоры.

В то же время в столице правоохранители разоблачили группу юношей, которые готовились совершить серию преступлений в Киеве. Нарушители признались, что на преступные действия их побудил российский сериал о криминальной жизни подростков, которым они хотели подражать, отметил начальник Подольского управления полиции Юрий Трембицкий.

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