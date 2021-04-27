Злоумышленником оказался заместитель начальника одного из районных управлений полиции.

В Киеве задержали полицейского, который разрешал игнорировать карантинные ограничения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За сумму от 5 до 20 тысяч гривень в неделю правоохранитель обещал не препятствовать работе кофеен и уличных торговцев.

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Сотрудники Государственного бюро расследований сначала зафиксировали получение полисменом 25 тысяч гривень, а задержали его при получении от предпринимателей еще 13 тысяч гривень.

Злоумышленником оказался заместитель начальника одного из районных управлений полиции. В его кабинете сейчас продолжаются обыски.

Полицейскому грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

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Автор: Денис Прядко