В Киеве задержали полицейского, который разрешал игнорировать карантинные ограничения.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
За сумму от 5 до 20 тысяч гривень в неделю правоохранитель обещал не препятствовать работе кофеен и уличных торговцев.
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Сотрудники Государственного бюро расследований сначала зафиксировали получение полисменом 25 тысяч гривень, а задержали его при получении от предпринимателей еще 13 тысяч гривень.
Злоумышленником оказался заместитель начальника одного из районных управлений полиции. В его кабинете сейчас продолжаются обыски.
Полицейскому грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
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