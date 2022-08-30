36-летняя женщина и 35-летний мужчина реализовывали животных через сайт и социальные сети.

В Киеве мужчину и женщину уличили в незаконной торговле редкими животными.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщники размещали в сети Интернет объявления о продаже животных, которые занесены в Красную книгу. Во время обыска в помещениях нарушителей полицейские обнаружили около 400 животных различных видов, которые содержались в ненадлежащих условиях.

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Сообщается, что во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили несколько объявлений по продаже животных, средой обитания которых является дикая природа и которые занесены в Красную книгу.

"Установлено, что 36-летняя женщина и 35-летний мужчина реализовывали животных через сайт и социальные сети. По постановлению суда мы провели 5 обысков в конспиративных и личных квартирах фигурантов, где обнаружили около 400 животных разнообразных видов, среди которых и трое маленьких тигрят, обезьяны, еноты, рептилии и птицы. К проведению следственных действий были привлечены также специалисты Государственной экологической инспекции и столичного зоопарка", - проинформировали там.

Животные содержались в неволе в условиях, которые не соответствуют их биологическим и индивидуальным особенностям, тем самым подвергаются жестокому обращению с ними. В частности было обнаружено, что в некоторых вольерах нарушены санитарно-гигиенические нормы, травоядные и хищные животные содержатся в соседних клетках в одном помещении, а некоторые из них обезвожены и истощены. Также во время обысков было обнаружено множество ветеринарной документации с признаками подделки и пустые бланки документов на животных.

Полиция по данному факту открыла сразу два уголовных дела: по ст. 299 УК-жестокое обращение и за ст. 358 УК подделка документов. За содеянное им грозит до восьми лет заключения с конфискацией животных.

Сейчас правоохранители изъяли диких и экзотических животных, они находятся на содержании в столичном зоопарке.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области поймали браконьера с краснокнижной рыбой почти на 3 миллиона гривен.