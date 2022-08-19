Обнаружено 72 замороженные рыбины семейства осетровых.

В Одесской области задержан злоумышленник с краснокнижной рыбой почти на 3 млн грн.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда ГПСУ Игорь Перегняк.

"О возможной незаконной перевозке водных биоресурсов, которые занесены в Красную книгу, узнали оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины. По предоставленной информации в Измаильском районе пограничники совместно с полицейскими остановили для контроля микроавтобус "Форд", - сообщил Перегняк.

В ходе проверки автобуса обнаружено 72 замороженные рыбы семейства осетровых общим весом 75 кг. Объяснить происхождение груза 22-летний водитель не смог и не имел никаких документов на рыбу.

О данном факте пограничники сообщили экологам и рыбоохранному патрулю. По оценке его специалистов, изъятие этих исчезающих рыб из природной среды нанесло государству ущерб на сумму более 2,7 млн грн.

Сейчас на мужчину составлен протокол по ч. 2 ст. 88-1 КУоАП "Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полусвободных условиях". Рыбу изъято на ответственное хранение до решения суда.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области правоохранители расследуют факты массовой гибели дельфинов из-за военной агрессии РФ.