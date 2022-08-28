Особенно к советам властей стоит прислушаться жителям одного района.

В Вышгородском районе Киевской области загорелся торф.

Жителям Киева стоит ограничить пребывание на улице и закрыть окна, говорится на канале КГГА в Telegram.

По данным властей, особенно к советам стоит прислушаться жителям Оболонского района Киева.

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"...В Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа... На месте работает бригада ГУ ГСЧС Украины", – говорится в сообщении.

По данным УНИАН, в Оболонском районе Киева сильно чувствуется запах дыма.

Напомним, 22 августа сообщалось, что в Киеве в воздухе нашли очень много частиц пыли – количество приближалось к предельно допустимому показателю. Местные власти отмечали, что источник образования пыли был за пределами столицы Украины.

Людям посоветовали в столице как можно меньше находиться на улице, пить много воды, позакрывать окна и, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

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