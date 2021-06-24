По информации в сети, речь идет о маршруте №3. О пострадавших данных нет.

Адская жара "атакует" киевлян. Так, из-за такой погоды в одном из столичных трамваев водитель потерял сознание прямо во время движения транспорта.

Об этом сообщается в Facebook "Киевского транспортного сообщества "КТС".

Инцидент произошел в среду, 23 июня, и получил большую огласку в соцсетях. Сообщается, что в кабине водителя трамвая температура достигала +47 градусов.

Читайте такжеВ Киеве беременная женщина потеряла сознание из-за беспощадной жары (фото)По информации в сети, речь идет о маршруте №3. О пострадавших данных нет. А водителю, которому стало плохо, на помощь пришла коллега из встречного трамвая.

"Водитель только потерял сознание во время движения из-за жары. Водитель встречного трамвая идет спасать водой и таблетками. В кабине + 47", - говорится в сообщении "КТС".

"Говорят, что водителям в кабину поставят вентиляторы, но это будет максимум осенью... А пока пусть все лето работают до потери сознания...",- написал об этом инциденте на своей странице в Facebook киевлянин Олег Васильев.

Жара в Украине достигнет пика

24 и 25 июня в Украине станут самыми жаркими днями в июне. Об этом рассказал ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"24 и 25 июня станут самыми жаркими днями июня, будет +35 градусов, а местами даже выше", - заявил он.

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Автор: Ольга Робейко