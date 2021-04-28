ДТП произошло на территории троллейбусного депо.

В Киеве произошло ДТП с участием трех троллейбусов.

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Об этом в Facebook рассказал основатель проекта Wetravel Эмиль Салманов.

По его словам, ДТП произошло на территории Куреневского троллейбусного депо.

"В Куренёвском троллейбусном депо сегодня проходил конкурс водительского мастерства (шутка). Все 3 троллейбуса - гармошки", - рассказал Салманов.

Подробности инцидента и причины ДТП неизвестны.

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Автор: Екатерина Лиманская