В Киеве в ДТП попали три троллейбуса / фото Эмиль Салманов, Facebook
В Киеве произошло ДТП с участием трех троллейбусов.
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Об этом в Facebook рассказал основатель проекта Wetravel Эмиль Салманов.
По его словам, ДТП произошло на территории Куреневского троллейбусного депо.
"В Куренёвском троллейбусном депо сегодня проходил конкурс водительского мастерства (шутка). Все 3 троллейбуса - гармошки", - рассказал Салманов.
Подробности инцидента и причины ДТП неизвестны.
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