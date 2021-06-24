В Украине сегодня и завтра будет очень жарко / фото ua.depositphotos.com
Сегодня и завтра в Украине станут самыми жаркими днями в июне.
Об этом рассказал ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло, передает "Обозреватель".
"24 и 25 июня станут самыми жаркими днями июня, будет +35 градусов, а местами даже выше", - рассказал синоптик.
По его словам, после этого столбики термометров немного опустятся и в Украину придут осадки.
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