Ожидается температура +35 градусов и даже выше.

Сегодня и завтра в Украине станут самыми жаркими днями в июне.

Об этом рассказал ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло, передает "Обозреватель".

"24 и 25 июня станут самыми жаркими днями июня, будет +35 градусов, а местами даже выше", - рассказал синоптик.

По его словам, после этого столбики термометров немного опустятся и в Украину придут осадки.

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Автор: Екатерина Лиманская