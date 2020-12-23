Водитель в итоге оказался в больнице с ранением головы.

В Киеве этой ночью патрульные задержали предполагаемого виновника двух ДТП.

Детали инцидента описываются на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Копы после полуночи на Оболони начали преследование водителя. До этого они остановили его, оформляя ДТП, с намерением сделать понятым. В это время тот начал убегать, не реагируя на требование об остановке. Уже на Виноградаре он въехал в другое авто, после чего полицейские смогли перекрыть мужчине дорогу служебными авто.

"Патрульные, понимая, что водитель не собирается останавливаться и "идет на таран", используя табельное оружие, начали стрелять по машине нарушителя. Водитель затормозил прямо в патрульную Toyota, а затем достал пистолет и произвел еще один выстрел", - говорится в сообщении.

Водителя госпитализировали с ранением головы. Как именно он его получил - будут выяснять следователи.

Уточняется, что за несколько часов до этого именно этот автомобиль попал в другое ДТП. На Оболони он "задел" бок другого авто и скрылся.

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Автор: УНИАН