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Передумал: в Киеве водитель решил развернуться через три полосы движения перед мостом (видео)

14:31, 24 июля 2020
Происшествия
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Водитель грубо нарушил ПДД / скриншот

В Киеве засняли на видео грубое нарушение правил дорожного движения, как водитель за рулем легкового автомобиля решил развернуться через три полосы.

Видео опубликовал Telegram-канал «Киев сейчас».

Инцидент произошел перед мостом Патона.

Ранее УНИАН писал, что Верховная Рада предварительно одобрила усиление ответственности за пьяное вождение.

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