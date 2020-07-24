Передумал: в Киеве водитель решил развернуться через три полосы движения перед мостом (видео)
14:31, 24 июля 2020Происшествия
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Инцидент произошел возле моста Патона.
Водитель грубо нарушил ПДД / скриншот
В Киеве засняли на видео грубое нарушение правил дорожного движения, как водитель за рулем легкового автомобиля решил развернуться через три полосы.
Видео опубликовал Telegram-канал «Киев сейчас».
Инцидент произошел перед мостом Патона.
Ранее УНИАН писал, что Верховная Рада предварительно одобрила усиление ответственности за пьяное вождение.
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