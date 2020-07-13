Рада сделала шаг к ужесточению ответственности за пьяное вождение и нарушения ПДД

В поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 282 депутата.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ужесточения ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№ 2695).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 282 народных депутата из 365 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом в Кодексе об административных правонарушениях предлагается установить, что употребление лицом, управлявшим речным, морским или маломерным судном, после аварийного события с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных медицинским работником), или после того, как судно было остановлено по требованию полицейского или другого уполномоченного законом должностного лица до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования, влечет за собой наложение штрафа на судоводителей в размере 1200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (20 тыс. 400 грн) с лишением права управления плавучими средствами на срок в 3 года или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления плавучими средств на срок в 3 года; на других лиц - наложение штрафа в размере 1200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или админарест на срок 15 суток с оплачиваемым изъятием речного, морского или маломерного судна или без такового.

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести или неосторожное преступление средней тяжести, кроме коррупционных преступлений, нарушений правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления искренне покаялось, активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред.

Также предлагается установить, что, если лицо, лишенное права управления транспортным средством, до истечения срока действия такого взыскания совершило новое административное правонарушение, за которое применено взыскание в виде лишения права управления транспортным средством, к взысканию за совершение нового правонарушениях добавляется неотбытая часть взыскания.

В статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, предлагается установить, что деяния, предусмотренные частью 3 или 4 данной статьи, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 7 до 10 лет.

Среди прочего, предлагается установить, что превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/час влекут за собой наложение штрафа в размере 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 тыс. 400 грн).

Также планируется установить, что требование о передаче для проверки удостоверения водителя соответствующей категории, регистрационного документа на транспортное средство, не распространяется на водителей, которые получили водительское удостоверение после 2013 года или могут предъявить электронное водительское удостоверение и электронный регистрационный документ на транспортное средство.

Исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством осуществляется путем изъятия водительского удостоверения на срок лишения права управления транспортными средствами и внесения в единую информационную систему Министерства внутренних дел сведений о лишении права управления транспортным средством на срок, определенный в постановлении, и об изъятии водительского удостоверения.

Лицо считается лишенным права управления транспортным средством после вступления в законную силу решения суда о лишении этого права.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе.

Предварительно установлено, что водитель "Мерседеса" совершил столкновение с другим автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении. После этого он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай". Водитель и пассажиры "Хюндая", среди которых двое малолетних детей, погибли. Еще одного ребенка, мальчика 2006 года рождения, доставили в больницу.

39-летнего водителя "Мерседеса" задержали. Он находится в больнице. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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