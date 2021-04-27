На Броварском проспекте в Киеве водитель потерял сознание за рулем и выехал на встречную полосу.
Видео инцидента опубликовала патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел утром в понедельник, 26 апреля.
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«Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, во время управления автомобилем, потерял сознание, что стало причиной выезда неуправляемого авто на встречную полосу и столкновение с автомобилем Volkswagen», - говорится в сообщении.
Во время ДТП водитель ВАЗ получил травмы и был госпитализирован медиками. Водитель автомобиля Volkswagen не пострадал.
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