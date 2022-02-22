В результате стрельбы, в частности, были повреждены окна в кабинетах дома.

В Киеве неизвестные стреляли в здание адвокатской фирмы из гранатомета.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня ночью правоохранители получили информацию о том, что в здании, где на одном из этажей расположена адвокатская контора, раздался взрыв.

По предварительной информации, выстрел произведен из РПГ-26. Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской фирмы и фасад помещения.

"Пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к данному преступлению. Следствие рассматривает несколько версий содеянного, основная из которых – профессиональная деятельность адвокатов", – говорится в сообщении.

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в конце января стало известно, что в Голосеевском районе Киева дерзко ограбили мужчину. Злоумышленники расстреляли мужчину на иномарке из огнестрельного оружия и забрали из авто примерно 10 миллионов гривень. Неизвестные сбежали, а за жизнь пострадавшего боролись медики.

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