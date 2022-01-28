В Киеве дерзко ограбили мужчину. Злоумышленники напали на него в Голосеевском районе. Они расстреляли мужчину из огнестрельного оружия. За жизнь пострадавшего борются медики.
Об этом сообщает издание "Вартові еспресо".
Инцидент произошел в ночь на 28 января, на улице Паньковской в Голосеевском районе. Неизвестные стреляли в мужчину на автомобиле Skoda, они забрали у него примерно 10 миллионов гривень. После этого злоумышленники скрылись.
Грабители уехали с места дерзкого инцидента на автомобиле Audi серого цвета. Полиция ищет злоумышленников. Ориентировку по их авто правоохранители разослали всем патрулям столицы.
Читайте такжеОбокрала 12 ухажеров: в Полтавской области задержали серийную обольстительницуПострадавший мужчина, которого едва не убили во время ограбления, находится в больнице. За его жизнь борются врачи. В каком он сейчас состоянии - не сообщается.
Ранее УНИАН уже сообщал, что недавно в Киеве произошла стрельба. Инкассаторы приняли активистов за грабителей.
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