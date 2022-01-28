Злоумышленники скрылись на машине, их ищет полиция.

В Киеве дерзко ограбили мужчину. Злоумышленники напали на него в Голосеевском районе. Они расстреляли мужчину из огнестрельного оружия. За жизнь пострадавшего борются медики.

Об этом сообщает издание "Вартові еспресо".

Инцидент произошел в ночь на 28 января, на улице Паньковской в Голосеевском районе. Неизвестные стреляли в мужчину на автомобиле Skoda, они забрали у него примерно 10 миллионов гривень. После этого злоумышленники скрылись.

Грабители уехали с места дерзкого инцидента на автомобиле Audi серого цвета. Полиция ищет злоумышленников. Ориентировку по их авто правоохранители разослали всем патрулям столицы.

Читайте такжеОбокрала 12 ухажеров: в Полтавской области задержали серийную обольстительницуПострадавший мужчина, которого едва не убили во время ограбления, находится в больнице. За его жизнь борются врачи. В каком он сейчас состоянии - не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что недавно в Киеве произошла стрельба. Инкассаторы приняли активистов за грабителей.

Вас также могут заинтересовать новости: