Тело мужчины отправили на судмедэкспертизу.

Ночью в Киеве на улице Бальзака в машине службы такси обнаружили тело мужчины.

Читайте такжеНа Днепропетровщине водитель школьного автобуса с детьми умер за рулем и врезался в забор (фото, видео)Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на патрульную полицию столицы.

Умерший находился за рулем автомобиля.

"Патрульные, которые прибыли на вызов, ничего подозрительного не обнаружили – ДТП не было. Предварительно, смерть не насильственная. На место происшествия вызвали следователей", – отметили в пресс-службе.

Тело отправлено на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти.

Как пишет Telegram-канал dtp.kiev.ua, у таксиста за рулем остановилось сердце.

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Автор: УНИАН