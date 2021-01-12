Ночью в Киеве на улице Бальзака в машине службы такси обнаружили тело мужчины.
Читайте такжеНа Днепропетровщине водитель школьного автобуса с детьми умер за рулем и врезался в забор (фото, видео)Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на патрульную полицию столицы.
Умерший находился за рулем автомобиля.
"Патрульные, которые прибыли на вызов, ничего подозрительного не обнаружили – ДТП не было. Предварительно, смерть не насильственная. На место происшествия вызвали следователей", – отметили в пресс-службе.
Тело отправлено на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти.
Как пишет Telegram-канал dtp.kiev.ua, у таксиста за рулем остановилось сердце.
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