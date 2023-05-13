В Киеве маленький еж неудачно открыл "пляжный сезон". Животное едва не погибло, пытаясь спастись от жары.
Речь идет об инциденте, произошедшем на Оболони, сообщает "Реальный Киев". Животное забралось в местный водоем и начало тонуть.
Спасти "мелкого" удалось благодаря оперативной работе строителей, которые вытащила ежа с помощью экскаватора.
В Новой Зеландии произошел курьез из-за ежа
Напомним, что недавно курьезный случай из-за спасения ежа произошел в Новой Зеландии во время рейса Air New Zealand. Тогда животное выбежало на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта Данидин как раз в период, когда на посадку планировал идти самолет.
По итогу авиаперевозчик задержал рейс, а пилот объявил людям, что не сдвинется с места, пока ежа не спасут.