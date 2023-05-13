Животное забралось в местный водоем и едва не утонуло.

В Киеве маленький еж неудачно открыл "пляжный сезон". Животное едва не погибло, пытаясь спастись от жары.

Речь идет об инциденте, произошедшем на Оболони, сообщает "Реальный Киев". Животное забралось в местный водоем и начало тонуть.

Спасти "мелкого" удалось благодаря оперативной работе строителей, которые вытащила ежа с помощью экскаватора.

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В Новой Зеландии произошел курьез из-за ежа

Напомним, что недавно курьезный случай из-за спасения ежа произошел в Новой Зеландии во время рейса Air New Zealand. Тогда животное выбежало на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта Данидин как раз в период, когда на посадку планировал идти самолет.

По итогу авиаперевозчик задержал рейс, а пилот объявил людям, что не сдвинется с места, пока ежа не спасут.

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