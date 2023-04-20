Вероятно, позволят отдых на внутренних водах, но точно не в море.

Все морские пляжи Украины в этом году будут закрыты из-за интенсивного заминирования. Об этом в комментарии журналисту УНИАН заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Морские пляжи будут закрыты из-за интенсивного минирования и опасности для людей", - отметил Ким.

При этом он уточнил, что, возможно, будут доступны внутренние воды - лиманы и реки, но только при условии, если там нет угрозы и не было обстрелов. По словам главы Николаевской ОВА, течения в море и лиманах иногда выносят на берег опасные предметы даже в 50 км от места попадания их в воду.

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По его словам, для полной очистки всех украинских пляжей может потребоваться до 70 лет. Человеческие и материальные ресурсы оценить пока невозможно.

"Очень трудно оценить ущерб, нанесенный россиянами Черному морю. Мы не можем полностью знать, что они там высыпали", - подытожил Ким.

Россия уничтожает украинскую экологию

Российские захватчики превратили Черное и Азовское моря в плацдарм. Из акваторий обоих морей оккупанты запускают ракеты по мирным городам и применяют тактику минирования. Из-за активности российских военных кораблей под угрозой исчезновения оказались черноморские дельфины. Польские и украинские ученые пришли к выводу, что многие дельфины и морские свиньи погибли в результате травм, вызванных взрывами в Черном море.

Кроме того, россияне оккупировали 20 заповедников в Украине. Их захватчики превращают в охотничьи угодья и парковку для собственных танков.

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