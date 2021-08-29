Отважная американка голыми руками спасла своего малолетнего сына, на которого напала пума во дворе их частного дома.
Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел 28 августа в городе Калабасас, штат Калифорния. В этот день горный лев пробрался на задний двор семьи, схватил их 5-летнего ребенка и протащил его более чем на 40 метров.
"Настоящий герой этой истории — мать, спасшая жизнь своему сыну. Она выбежала из дома и начала бить горного льва голыми руками, вырвав у него из пасти своего сына", — заявил пресс-секретарь Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии Патрик Фой, не став называть женщину по имени.
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Сейчас его состояние стабильно, он идет на поправку.
На место атаки прибыл сотрудник управления охраны дикой природы, который встретил горного льва — когда хищник попытался на него напасть, то мужчина его застрелил.
Ранее УНИАН сообщал, что в июне в экопарке в Полтавской области на мужчину напала пантера и частично его оскальпировала.