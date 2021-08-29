Хищник успел схватить мальчика и протащить его более чем на 40 метров.

Отважная американка голыми руками спасла своего малолетнего сына, на которого напала пума во дворе их частного дома.

Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 28 августа в городе Калабасас, штат Калифорния. В этот день горный лев пробрался на задний двор семьи, схватил их 5-летнего ребенка и протащил его более чем на 40 метров.

"Настоящий герой этой истории — мать, спасшая жизнь своему сыну. Она выбежала из дома и начала бить горного льва голыми руками, вырвав у него из пасти своего сына", — заявил пресс-секретарь Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии Патрик Фой, не став называть женщину по имени.

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Сейчас его состояние стабильно, он идет на поправку.

На место атаки прибыл сотрудник управления охраны дикой природы, который встретил горного льва — когда хищник попытался на него напасть, то мужчина его застрелил.

Ранее УНИАН сообщал, что в июне в экопарке в Полтавской области на мужчину напала пантера и частично его оскальпировала.

Автор: Станислав Кожемякин