9-летний мальчик будет жить с отцом, братом и сестрой.

В Одессе служба по делам детей забрала 9-летнего сына у женщины, которая превратила квартиру в свалку. Ребенка передали отцу.

Об этом пишет местный сайт usionline.com.

Сообщается, что у мальчика есть старшие брат и сестра, но они живут с отцом.

"Находиться в этой квартире даже 5 минут тяжело из-за ужасного запаха. Трудно поверить, что в таких условиях живет мать с малолетним ребенком. На кухне, казалось, не убирали лет 10, комнаты – все в завалах мусора. Прямо в коридоре – огромная лужа, рядом с которой привязан лабрадор", – отмечается в публикации.

По словам соседей, горе-мать часто бьет мальчика и ругается матом.

Отмечается, что когда на место вызвали представителей службы по делам детей, женщина забрала сына с собакой и буквально сбежала.

"Жить в квартире ребенок не может", – отметили в службе.

Когда горе-мать все же нашли, ее удалось убедить передать мальчика отцу. Тот намерен через суд добиваться лишения ее родительских прав.

Автор: Катерина Шварц