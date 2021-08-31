В Одессе служба по делам детей забрала 9-летнего сына у женщины, которая превратила квартиру в свалку. Ребенка передали отцу.
Об этом пишет местный сайт usionline.com.
Сообщается, что у мальчика есть старшие брат и сестра, но они живут с отцом.
"Находиться в этой квартире даже 5 минут тяжело из-за ужасного запаха. Трудно поверить, что в таких условиях живет мать с малолетним ребенком. На кухне, казалось, не убирали лет 10, комнаты – все в завалах мусора. Прямо в коридоре – огромная лужа, рядом с которой привязан лабрадор", – отмечается в публикации.
По словам соседей, горе-мать часто бьет мальчика и ругается матом.
Отмечается, что когда на место вызвали представителей службы по делам детей, женщина забрала сына с собакой и буквально сбежала.
"Жить в квартире ребенок не может", – отметили в службе.
Когда горе-мать все же нашли, ее удалось убедить передать мальчика отцу. Тот намерен через суд добиваться лишения ее родительских прав.