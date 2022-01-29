Женщина исполняла обязанности начальника отделения почтовой связи.

Бывшую заместительницу начальника одного из киевских отделений "Укрпочты" подозревают в краже почтовых марок на сумму около 800 тыс. гривень.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Согласно материалам досудебного расследования, указанное служебное лицо с июля по август 2019 года, выполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, присвоило знаки почтовой оплаты (почтовые марки), принадлежащие АО "Укрпочта", на общую сумму около 800 тыс. гривень.

Отмечается, что украденным женщина в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

Ей сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Читайте такжеВ Госдепе пошутили о запуске водки по "Северному потоку": Кремль отреагировалРанее УНИАН писал, как в Украине впервые выпустили почтовые марки с обнаженными телами в жанре ню из серии "Ее величество - женщина".

А почтовая служба Испании выпустила серию марок с изображением четырех цветов кожи в рамках своей компании по борьбе с неравенством и расизмом. Однако те, марки, что светлее, сделали дороже.

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