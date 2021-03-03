В "Укрпочте" верят, что новая серия марок добавит художественной эстетики почтовым отправлениям.

5 марта мир увидят первые украинские почтовые марки с обнаженными телами в жанре ню из серии "Ее величество – женщина".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

Тираж каждой марки - 130 тысяч экземпляров. К маркам выпущены конверты "Первый день".

Одну из почтовых марок украшает картина Тараса Шевченко «Одалиска», написанная в 1840 году в Петербурге. На конверте к выпуску представлена еще одна работа Тараса Григорьевича - "Вирсавия", написанная в 1860 году.Читайте также"Это тонкий троллинг": в Укрпочте оправдались за скандал с презентацией новых почтовых марок в честь ВСУ

На второй почтовой марке в жанре ню воспроизведена работа "Энергия II", написанная в 1991 году нашим современником Андреем Чебыкиным – художником-графиком, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. На конверте к марке представлена иллюстрация к сборнику "Опавшие листья" Ивана Франко авторства Андрея Чебыкина.

В "Укрпочте" верят, что новая серия марок не только пополнит коллекции украинских филателистов, став одним из самых любимых изысканно-пикантных экспонатов, но и придаст художественной эстетики почтовым отправлением.

Почтовые марки, конверты и карточки серии "Ее величество – женщина" выпущены в сотрудничестве с Национальным музеем Тараса Шевченко и Национальным художественным музеем Украины.

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Автор: Ольга Робейко