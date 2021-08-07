Группа подростков едва не устроила ДТП возле станции метро "Харьковская".

В Киеве группа подростков вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отличилась неадекватным поведением на дороге.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел в Дарницком районе столицы. На обнародованном видео можно увидеть, как один из малолетних хулиганов умышленно выбегает под колеса движущегося авто и запрыгивает на него. Сразу же к нему подбегает "напарник" и оттягивает первого от авто. Позже за ними побежали еще две девушки.

"Бухие малолетние лица инициируют ДТП неподалеку со станцией метро Харьковская. Нормально вообще? Где родители?",- говорится в публикации.

Чем завершился инцидент - пока не сообщается.

Как это было - смотрите на видео ниже:

Как сообщал УНИАН, ранее на столичной Демеевке трое подростков внезапно набросились на пожилого мужчину, избили его и задули газом. На опубликованной записи видно, что подростки находятся в неадекватном состоянии и бросают камни как в пострадавшего, так и в тех, кто пытается защитить его и делает им замечание.

Через несколько часов личности нападавших установили. Ими оказались киевляне, которые между собой являются родственниками, 2005, 2006 и 2009 года рождения. Двое из них ранее попадали в поле зрения правоохранителей.

Автор: Иван Бойко