В Киеве задержали боевика террористической организации "ЛНР".
Как сообщается на сайте СБУ, контрразведчики задержали мужчину, прибывшего в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.
"Установлено, что злоумышленник находился в составе "Народной милиции ЛНР" как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск", - рассказали в СБУ.
Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Проверяется также информация о возможном выполнении боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.
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