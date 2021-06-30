Мужчина прибыл на подконтрольную украинскому правительству территорию для легализации как внутренний переселенец.

В Киеве задержали боевика террористической организации "ЛНР".

Как сообщается на сайте СБУ, контрразведчики задержали мужчину, прибывшего в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.

"Установлено, что злоумышленник находился в составе "Народной милиции ЛНР" как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск", - рассказали в СБУ.

Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Проверяется также информация о возможном выполнении боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории.

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Автор: Виктория Токарева