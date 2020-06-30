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В Киеве патрульные "скрутили" мужчину за нарушение правил проезда в трамвае (фото)

16:58, 30 июня 2020
Происшествия
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В Киеве патрульные задержали пассажира трамвая / УНИАН

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Фото с места событий сделал корреспондент УНИАН. На них можно видеть, что к мужчине применяют физическую силу и уводят с места происшествия. В инциденте принимает участие и контролер трамвая.

Причины задержания и применения силы в отношении пассажира не уточняются.  

Ранее сообщалось, что в Одесской области будут судить двоих полицейских, избивших человека.

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