В Киеве патрульные "скрутили" мужчину за нарушение правил проезда в трамвае (фото)
16:58, 30 июня 2020Происшествия
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На фото с места событий можно видеть, что к пассажиру применяют грубую физическую силу.
В Киеве патрульные задержали пассажира трамвая / УНИАН
На контрактовой площади в Киеве полицейские задержали мужчину, который нарушил правила проезда в общественном транспорте.
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Фото с места событий сделал корреспондент УНИАН. На них можно видеть, что к мужчине применяют физическую силу и уводят с места происшествия. В инциденте принимает участие и контролер трамвая.
Причины задержания и применения силы в отношении пассажира не уточняются.
Ранее сообщалось, что в Одесской области будут судить двоих полицейских, избивших человека.
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