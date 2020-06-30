В Киеве патрульные "скрутили" мужчину за нарушение правил проезда в трамвае (фото)

На фото с места событий можно видеть, что к пассажиру применяют грубую физическую силу.

На контрактовой площади в Киеве полицейские задержали мужчину, который нарушил правила проезда в общественном транспорте.

Читайте такжеВ Киеве задержали банду, совершавшую разбойные нападения на дома граждан

Фото с места событий сделал корреспондент УНИАН. На них можно видеть, что к мужчине применяют физическую силу и уводят с места происшествия. В инциденте принимает участие и контролер трамвая.

Причины задержания и применения силы в отношении пассажира не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Одесской области будут судить двоих полицейских, избивших человека.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram