Наглость грабителей удивила даже полицейских.

В столице накануне вечером в подземном переходе на проспекте Победы двое злоумышленники украли мобильный телефон у девочки-подростка, но вскоре поплатились за это.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

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"Тупость заключалась в том, что они даже не пытались сделать кражу скрытной, а просто шли за девочкой и вытянули из сумки телефон у всех на виду. К счастью, в это время в переходе были и сотрудники полиции, которые также были шокированы подобной наглостью и с легкостью задержали этих двоих", - говорится в сообщении.

Задержанными оказались двое ранее судимых за кражи и распространение наркотиков. Один из них недавно вышел из СИЗО.

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Автор: УНИАН