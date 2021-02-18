В столице накануне вечером в подземном переходе на проспекте Победы двое злоумышленники украли мобильный телефон у девочки-подростка, но вскоре поплатились за это.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
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"Тупость заключалась в том, что они даже не пытались сделать кражу скрытной, а просто шли за девочкой и вытянули из сумки телефон у всех на виду. К счастью, в это время в переходе были и сотрудники полиции, которые также были шокированы подобной наглостью и с легкостью задержали этих двоих", - говорится в сообщении.
Задержанными оказались двое ранее судимых за кражи и распространение наркотиков. Один из них недавно вышел из СИЗО.
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