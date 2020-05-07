В Киеве неуправляемый микроавтобус задел четыре автомобиля и влетел в дерево, есть погибший (видео)
10:16, 07 мая 2020Происшествия
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Водитель автобуса не был пристегнут ремнями безопасности.
В Киеве произошла смертельная авария / Скриншот
На проспекте Победы в Киеве водитель микроавтобуса «Renault» потерял сознание за рулем и спровоцировал аварию с несколькими автомобилями. Микроавтобус влетел в дерево, водитель погиб на месте.
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Видео трагедии опубликовано в Facebook проекта dtp.kiev.ua. Отмечается, что водитель автобуса не был пристегнут ремнями безопасности. В аварии подбиты внедорожник Toyota, а также легковые автомобили Chery, Шевроле и Форд.
В районе метро Берестейская образовалась пробка.
Ранее в Киеве, во время оформления ДТП с пьяным водителем, копы поймали еще двух нетрезвых за рулем.
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