В Киеве неуправляемый микроавтобус задел четыре автомобиля и влетел в дерево, есть погибший (видео)

Водитель автобуса не был пристегнут ремнями безопасности.

На проспекте Победы в Киеве водитель микроавтобуса «Renault» потерял сознание за рулем и спровоцировал аварию с несколькими автомобилями. Микроавтобус влетел в дерево, водитель погиб на месте.

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Видео трагедии опубликовано в Facebook проекта dtp.kiev.ua. Отмечается, что водитель автобуса не был пристегнут ремнями безопасности. В аварии подбиты внедорожник Toyota, а также легковые автомобили Chery, Шевроле и Форд.

В районе метро Берестейская образовалась пробка.

Ранее в Киеве, во время оформления ДТП с пьяным водителем, копы поймали еще двух нетрезвых за рулем.