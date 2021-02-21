В Киеве навес под стройкой обвалился на тротуар / Telegram, Життя Оболонського району
Возле станции метро «Героев Днепра» в Киеве обвалился навес под строительной площадкой. В инциденте лишь чудом никто не пострадал.
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Об этом сообщается в Telegram-канале «Життя Оболонського району». Отмечается, что под навесом велась стихийная торговля.
На фото с места событий можно видеть, что хлипкая металлическая конструкция упала прямо на тротуар с торговым рядом. Вероятно, она не выдержала веса снега.
Telegram, Життя Оболонського району
Telegram, Життя Оболонського району
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