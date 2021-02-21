Под навесом велась стихийная торговля, лишь чудом обошлось без пострадавших.

Возле станции метро «Героев Днепра» в Киеве обвалился навес под строительной площадкой. В инциденте лишь чудом никто не пострадал.

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Об этом сообщается в Telegram-канале «Життя Оболонського району». Отмечается, что под навесом велась стихийная торговля.

На фото с места событий можно видеть, что хлипкая металлическая конструкция упала прямо на тротуар с торговым рядом. Вероятно, она не выдержала веса снега.

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Автор: Дмитрий Захаров