Накануне ночью парня задержали полицейские за драку.

В Киеве возле станции метро «Черниговская» насмерть замерз 23-летний швейцарец.

Читайте такжеВ Киеве нашли мертвым дворника из Индии, которого уволил и не пустил домой ЖЭК (фото)Об этом пишет Telegram-канал «Киев сейчас».

Отмечается, что тело парня нашли утром, он был без обуви.

В полиции сообщили, что ночью его задержали за драку, но около 01:00 отпустили. Сейчас правоохранители выясняют, как парень оказался у метро без обуви.

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Автор: УНИАН