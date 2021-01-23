Под завалами оказались строители, работавшие на этом объекте.

В Святошинском районе Киева, на улице Берковецкая, 6, на стройке обвалилась крыша.

Инцидент произошел в ночь на 23 января, пишет Dtp.kiev.ua.

Под завалами оказались строители, работавшие на этом объекте. Пока неизвестно, сколько людей находятся под завалами стройматериалов.

На место происшествия прибыли работники ГСЧС, которые проводят спасательно-поисковые работы.

Как сообщает "Киев Оперативный", когда полиция прибыла на место инцидента, то оказалось, что "не очень опытные строители подняли на второй этаж пенополистирол, положили их (как крышу), а сверху набросали еще много шлакоблока".

"Конечно, вся эта конструкция не выдержала и упала. Информация о пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.

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Автор: Олег Давыгора