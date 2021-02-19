На стройку обрушился кран / фото: Киев Оперативный Facebook
В Киеве на улице Семьи Хохловых в Шевченковском районе упал строительный кран.
Соответствующее фото опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"Сегодня утром на Семьи Хохловых, 8, во время демонтажных работ упал строительный кран. Техника безопасности на столичных стройках - отдельная история", - сказано в сообщении.
В комментариях многие киевляне возмутились несоблюдением правил техники безопасности, которое, вероятно, привело к падению крана. "Прилег", "Устал", "Вздремнул", "Еще один уставший", - идет речь в комментариях к публикации.
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