В Киеве мужчина убил жену и себя из-за детей

У погибших нашли предсмертную записку.

В одной из киевских квартир нашли погибших мужчину с женщиной. Она лежала в кровати под простыней, а ее муж – окровавленный, на полу, с перерезанным горлом.

Тела пролежали в квартире несколько суток, сообщают Факты ICTV.

Замки на дверях пришлось ломать, поскольку 57-летняя Алла и 63-летний Владимир жили только вдвоем. По словам соседей, у супругов была обеспеченная жизнь - несколько квартир, сдавали в аренду торговые киоски.

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У погибших нашли предсмертную записку. В ней глава семьи Владимир признается, что зарезал свою жену и сейчас убьет себя. Просит сжечь их тела и похоронить прах на Байковом кладбище.

Причину Владимир тоже назвал в записке. Оказывается, у супругов не было детей и они всю жизнь очень страдали. На склоне лет у пары осталась только одна мечта: чтобы их похоронили в один день.

Последние слова в письме – "зая, мы дождались". После смерти хозяев открыли два уголовных производства: умышленное убийство и самоубийство, но будут проверять и другие версии.

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