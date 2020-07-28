В лесополосе в Кропивницком нашли повешенным капитана ВСУ
16:02, 28 июля 2020Происшествия
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Капитан не находился на службе во время гибели.
Происшествие произошло 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова / фото УНИАН
В Кропивницком нашли повешенным 33-летнего командира противопожарной роты военной части А-1405 ВСУ.
Об этом в комментарии Суспільне сообщила и.о. заместителя по морально-психологическому обеспечению части Анна Вольская.
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Происшествие произошло 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.
«В части об этом стало известно в 16:10. Капитан не находился на службе в то время. На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие», – прокомментировала она.
Как сообщал УНИАН, сегодня на Львовщине вблизи села Великая Озимина в Самборском районе произошло ДТП, в котором пострадали семь человек.
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