цей матеріал доступний українською

В лесополосе в Кропивницком нашли повешенным капитана ВСУ

16:02, 28 июля 2020
Происшествия
180 0
Происшествие произошло 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова / фото УНИАН

Об этом в комментарии Суспільне сообщила и.о. заместителя по морально-психологическому обеспечению части Анна Вольская.

Читайте такжеСделал замечание: на дорогое в Киеве избили велосипедиста (видео)

Происшествие произошло 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.

«В части об этом стало известно в 16:10. Капитан не находился на службе в то время. На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие», – прокомментировала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Львовщине вблизи села Великая Озимина в Самборском районе произошло ДТП, в котором пострадали семь человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter