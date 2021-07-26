Спасатели помогли мужчине подняться из карьера / фото "Первый городской"
На Днепропетровщине житель Кривого Рога, который проезжал на велосипеде мимо карьера, не справился с управлением и сорвался с 20-метровой высоты.
Как сообщает "Первый городской", 25 июля по улице Гранитная в Покровском велосипедист не удержался на краю и скатился вниз в карьер.
Отдыхающие, которые стали свидетелями случившегося, вызвали на место спасателей: они оперативно расчистили путь к пострадавшему и с помощью носилок подняли мужчину с карьера.
У потерпевшего 40-летнего мужчины диагностировали перелом ключицы и ушиб головы. Его доставили в городскую больницу №1.
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