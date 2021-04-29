ДТП в Киеве / Фото: Василий Богайчик, "Сегодня"
В Киеве произошло тройное ДТП - на Севастопольской площади столкнулись легковушка, маршрутка и грузовик.
Как пишет "Сегодня", удар оказался настолько сильным, что автобус развернулся поперек дороги.
dtp.kiev.ua
"В результате этого ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Ей оказали помощь медики. Устанавливаются механизм и причины ДТП. По предварительной информации правила дорожного движения нарушил водитель легкового автомобиля", – сообщили в патрульной полиции Киева.
По информации СМИ, в легковушке под пассажирским сидением обнаружили пустую бутылку вина, возможно водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
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