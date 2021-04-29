Пострадала пассажир маршрутного такси.

В Киеве произошло тройное ДТП - на Севастопольской площади столкнулись легковушка, маршрутка и грузовик.

Как пишет "Сегодня", удар оказался настолько сильным, что автобус развернулся поперек дороги.

"В результате этого ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Ей оказали помощь медики. Устанавливаются механизм и причины ДТП. По предварительной информации правила дорожного движения нарушил водитель легкового автомобиля", – сообщили в патрульной полиции Киева.

По информации СМИ, в легковушке под пассажирским сидением обнаружили пустую бутылку вина, возможно водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Юрий Годован