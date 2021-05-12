Правонарушителя задержали патрульные полицейские, а пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

В Соломенском районе Киева во время конфликта мужчина выстрелил в знакомого из травматического пистолета.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

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В дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами на улице Волгоградской.

«Полицейские установили, что между 33-летним потерпевшим и его знакомым возник конфликт, в ходе которого правонарушитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в сторону оппонента и скрылся», - говорится в сообщении. Пострадавшего госпитализировали.

Стрелявшего правоохранители задержали. Это киевлянин 1974 года. У него обнаружили «предмет, похожий на травматический пистолет».

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как сообщает ДТП.kiev.ua в результате стрельбы был госпитализирован с огнестрельными ранениями один человек, другого задержали на месте.

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Автор: Татьяна Поляковская