В Соломенском районе Киева во время конфликта мужчина выстрелил в знакомого из травматического пистолета.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.
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В дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами на улице Волгоградской.
«Полицейские установили, что между 33-летним потерпевшим и его знакомым возник конфликт, в ходе которого правонарушитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в сторону оппонента и скрылся», - говорится в сообщении. Пострадавшего госпитализировали.
Стрелявшего правоохранители задержали. Это киевлянин 1974 года. У него обнаружили «предмет, похожий на травматический пистолет».
Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Как сообщает ДТП.kiev.ua в результате стрельбы был госпитализирован с огнестрельными ранениями один человек, другого задержали на месте.
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