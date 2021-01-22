По факту происшествия начали уголовное производство.

Вечером 21 января в Киеве на улице Евгения Коновальца неизвестные в ходе конфликта избили трех представителей СМИ и убежали.

Читайте такжеИзбил щенка в подъезде и выбросил на мороз: полиция установила личность живодера в КиевеОб этом сообщается на Facebook-странице Отдела коммуникации полиции Киева.

"Журналисты предоставили объяснения правоохранителям и обратились за медицинской помощью в больницу. Двое потерпевших написали заявления о совершении правонарушения", - говорится в сообщении.

Избиение журналистов в Киеве: подробности расследования

По факту происшествия начали уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают всех участников происшествия.

Отмечается, что данное происшествие не связано с профессиональной деятельностью пострадавших.

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Автор: Катерина Шварц